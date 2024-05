Fisco: Renzi, ‘Meloni scivolata su buccia banane, 2 anni a P.Chigi ma no taglio tasse’

agenzia

Roma, 23 mag. Sul redditometro Giorgia Meloni “è scivolata su una buccia di banana, ha sempre sostenuto il contrario di quel che poi ha fatto Leo. Ma il problema non è il redditometro, il problema è che dopo 2 anni non ha ancora abbassato le tasse”. Così Matteo Renzi, ospite di ‘Mattino Cinque’, su Canale5. A chi gli fa notare che ci sono stati interventi sugli scaglioni, “ha aumentato l’Iva sui pannolini e prodotti dell’infanzia – replica – dalle mie parti di dice ‘poggia e buca fa piano’. C’è un problema di stipendi e pensioni, la vera questione non è il redditometro, ma la Meloni facesse quel che ho fatto io 10 anni fa” con il bonus di 80 euro, portandolo a “150 euro anziché 80”.

