Fisco: Silvestri, ‘governo boccia pdl M5S su extraprofitti, destra da salotto’

Roma, 23 ott. “In commissione Finanze della Camera il governo Meloni ha approvato il soppressivo alla Pdl del Movimento 5 Stelle, a mia prima firma, per chiedere una tassa sugli extraprofitti bancari”. Così Francesco Silvestri, capogruppo M5S alla Camera.

“Mentre milioni di persone devono far fronte all’aumento delle tasse sulla casa, a quelle sui beni di prima necessità e ai tagli a servizi essenziali come la sanità, la maggioranza di governo proprio non ce la fa proprio a toccare i privilegi di chi ha fatto oltre 40 miliardi sul sudore di milioni di persone che hanno visto aumentare la rata del proprio mutuo di oltre il 70%. Sul tema degli extraprofitti bancari questo governo ha mostrato tutta la sua codardia politica, financo a negare l’esistenza stessa di extraprofitti frutto di situazioni emergenziali che hanno arricchito oltremodo gli istituti di credito. Assistiamo da oltre un anno e mezzo ad una farsa vergognosa, la Destra sociale si è seduta in salotto e non ha più voglia di alzarsi”.

