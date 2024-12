Fisco: Testor (Lega), ‘sbagliato inviare lettere che spaventano cittadini’

agenzia

Roma, 7 dic. “Inviare milioni di lettere agli italiani non è la strada giusta per arrivare a quel fisco amico che il centrodestra ha sempre promesso in campagna elettorale. Sbagliato creare inutili allarmismi e spaventare i cittadini, che vanno aiutati e non inseguiti in questo periodo economico delicato”. Così la senatrice della Lega Elena Testor, segretario in commissione Bilancio e relatrice del dl Fisco.

