Fitte nevicate e forti venti in Valtellina, passi chiusi

agenzia

Allarme agricoltura per temperature in picchiata

SONDRIO, 10 APR – Passi alpini chiusi o transitabili unicamente con le catene montate, limite delle nevicate attorno agli 800-900 metri, freddo pungente anche sul fondovalle, venti forti in quota dove permane alto il rischio di valanghe. In Valtellina e Valchiavenna non si attenua l’ondata di maltempo che da ieri mattina ha investito la provincia più a nord della Lombardia con crollo delle temperature di parecchi gradi e fitte nevicate in corso a Livigno e Madesimo e mezzi spazzaneve in piena attività nelle località montane di villeggiatura. Il panorama sembra natalizio e non primaverile con la preoccupazione degli agricoltori, in particolare di chi coltiva i frutteti per le gelate improvvise.

