Fitto ad Ance, nessuno opera Pnrr definanziata in Puglia

agenzia

'Tutti gli interventi spostati hanno copertura nel decreto Pnrr'

ROMA, 17 MAG – “In relazione alle preoccupazioni dell’Ance sugli investimenti Pnrr in Puglia, ancora una volta , dopo la Sicilia , siamo chiamati ad intervenire per ristabilire una corretta informazione e per evitare inutili ed incomprensibili allarmismi per le imprese e i cittadini in quanto non vi è nessun taglio di risorse. Nel dettaglio tutti gli interventi richiamati, spostati dal Pnrr d’intesa con la Commissione europea per ragioni oggettive , hanno , come è noto, trovato copertura finanziaria nell’ambito del Decreto-legge Pnrr, convertito in legge a fine aprile.” Così il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, in riferimento alla proiezione elaborata dall’Ance, che ha ipotizzato il rischio di tagli di 860 milioni di euro per le opere di rigenerazione urbana nella Regione Puglia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA