Fitto, ‘in vigore credito d’imposta per investimenti al Sud’

agenzia

Rivolto a tutte le imprese che operano nella Zes Unica

ROMA, 22 MAG – Via libera al credito d’imposta per gli investimenti nella Zes unica per il Mezzogiorno. Lo annuncia il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto. Il decreto attuativo di questa misura è infatti appena stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è in vigore da oggi. “Il decreto introduce novità rilevanti per le imprese che operano nel Mezzogiorno. Si tratta di un passo molto importante per il rilancio dell’economia locale e per sostenere la crescita degli investimenti nella ZES unica” ha osservato Fitto.

