Fitto, ‘nel piano Zes 9 filiere, dall’agroindustria a spazio’

agenzia

'Invertiamo il paradigma. Il Sud ha grosse potenzialità'

ROMA, 26 LUG – Gli obiettivi del piano strategico Zes unica “sono quelli di invertire il paradigma che abbiamo conosciuto. Il Mezzogiorno ha delle grosse potenzialità”. Lo afferma il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, in conferenza stampa al termine della riunione di presentazione del Piano. “Noi abbiamo individuato 9 filiere da rafforzare”, aggiunge: agroindustria, turismo, elettronica, automotive, made in Italy, chimica e farmaceutica, navale e canteristica, aerospazio e ferroviario.

