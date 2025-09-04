Fiumicino: Verini (Pd), ‘situazione grave, alzare guardia contro criminalità organizzata’

agenzia

Roma, 4 set. “Quello che sta accadendo a Fiumicino è preoccupante. La città è da mesi sotto i riflettori per commistioni, infiltrazioni e vicende inquietanti: la revoca dell’appalto per i lavori di un asilo nido a una ditta colpita da interdittiva antimafia, il pestaggio di un influente personaggio pubblico per aver denunciato il racket dei parcheggi abusivi e le indagini della Procura di Civitavecchia su appalti che hanno portato ad arresti e misure restrittive nei confronti di membri della giunta comunale”. Così il senatore Walter Verini, Segretario della Commissione Giustizia e Capogruppo PD in Antimafia.

“E all’avviso di garanzia per ipotesi di gravi reati indirizzati a Mario Baccini e Riccardo Graziano. Sindaco il primo, suo capo di gabinetto il secondo. Entrambi sono anche Presidente e Segretario Generale dell’Ente Nazionale per il Microcredito, ente pubblico che esercita delicate funzioni in materia di microcredito e microfinanza, a livello nazionale ed internazionale. Esprimiamo grande preoccupazione per quanto sta accadendo a Fiumicino, che si trova in un’area territoriale ( quella del litorale laziale ) nella quale pericolosa e diffusa è la presenza di mafie, criminalità organizzata, spesso infiltrate nella politica e nelle istituzioni”.