FLEXXIBLE dà il benvenuto a Nieves Franco come nuovo amministratore delegato

agenzia

TERRASSA, Spagna, 30 gennaio 2025 /PRNewswire/ — Nell’ambito del suo piano di crescita strategica, FLEXXIBLE, un’azienda spagnola di software riconosciuta a livello internazionale per le sue soluzioni complete nella gestione degli spazi di lavoro, ha nominato Nieves Franco come nuova CEO.

La qualità delle soluzioni di Flexxible è stata riconosciuta nel Gartner® Magic Quadrant™ 2024 per gli strumenti di gestione dell’Employee Experience digitale (DEX) e nel Gartner® Magic Quadrant™ 2023 e 2024 per DaaS. Grazie all’eccezionale qualità delle sue soluzioni, l’azienda sta entrando in una nuova fase, incentrata sull’espansione internazionale e sulla trasformazione del suo modello di business. La soluzione, che incorpora in modo nativo strumenti di intelligenza artificiale per una gestione efficiente del posto di lavoro, è stata adottata da un vasto ecosistema di grandi clienti pubblici e privati e ha il potenziale per diventare leader mondiale nel suo settore.

Sebastian Prat, Chief Visionary Officer e fondatore di Flexxible, ha dichiarato: “Siamo molto orgogliosi di dare il benvenuto a Nieves Franco come dirigente di alto livello dell’organizzazione. La sua vasta esperienza nel mondo “as-a-service” ci aiuterà a crescere più rapidamente a livello internazionale. Il prodotto Flexxible si trova in una fase di maturità ideale per una crescita esponenziale e l’esperienza di Nieves porterà una nuova visione al nostro approccio con i clienti”.

Nieves Franco vanta oltre 30 anni di esperienza nella gestione di progetti di espansione presso aziende nazionali e internazionali di tecnologia e telecomunicazioni. Negli ultimi sei anni è stata CEO di Arsys, il principale fornitore di infrastrutture IT in Spagna e pioniere europeo nei servizi cloud. In precedenza, ha lavorato in IONOS e Ono.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2603863/FLEXXIBLE_CEO.jpg