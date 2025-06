FlixBus in Italia da 10 anni, trasportati 50 milioni di persone

agenzia

Servite 300 città in 19 regioni. Con bio-Gnl fino a -90% di Co2

MILANO, 04 GIU – FlixBus festeggia 10 anni dii attività in Italia con oltre 50 milioni di persone trasportate. Un “traguardo importante” secondo il direttore generale di FlixBus Italia Cesare Neglia che sottolinea come il collegamento con “300 città in 19 regioni in alleanza con i partner locali tutela chi non può contare sul treno”. Quasi il 40% delle fermate di FlixBus in Italia si trova infatti in centri con meno di 20mila abitanti, spesso difficilmente raggiungibili in treno, dove l’autobus si offre come unica vera alternativa all’auto privata, “tutelando – afferma l’azienda – il diritto alla mobilità di chi vi risiede e assolvendo a una funzione sociale”. Flixbus inoltre è impegnata sul fronte della decarbonizzazione, sperimentando “soluzioni alternative al diesel” e impegnandosi a raggiungere zero emissioni entro il 2040 in Europa ed entro il 2050 a livello globale. In questa strategia gioca un ruolo centrale la trasformazione della flotta attraverso tecnologie e carburanti più efficienti del diesel in termini di emissioni di Co2. Tra questi il metano (Gnl) e il biometano, (bio-Gnl) con un test avviato a gennaio in collaborazione con Scania e Irizar. Si tratta di autobus in grado di utilizzare sia Gnl di origine fossile sia (bio-Gnl). Secondo Flixbus l’effettiva riduzione delle emissioni dipenderà dalla percentuale di bio-Gnl nel mix utilizzato, con un risparmio di Co2 stimato fino al 90% in caso di totale utilizzo di biometano. Previsto per i 10 anni un concorso social di 10 settimane, che mette in palio 10 viaggi di andata e ritorno verso una delle 6.800 destinazioni servite da Flixbus in oltre 40 Paesi in tutto il mondo.

