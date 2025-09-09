Flotilla, abbiamo visto drone sopra di noi sganciare ordigno

agenzia

'Attacco vergognoso, non ci lasceremo scoraggiare'

TUNISI, 09 SET – “Si è trattato di un attacco vergognoso, non ci lasceremo scoraggiare”. Lo affermano i membri dell’equipaggio della Global Sumud Flotilla durante un punto stampa a Tunisi, dopo il presunto attacco all’imbarcazione Family, ancorata al largo del porto di Sidi Bou Said. “Due di noi si trovavano in coperta quando il drone è rimasto sospeso a circa tre, quattro metri sopra le nostre teste. Poi lo abbiamo visto spostarsi verso la parte anteriore del ponte. E’ rimasto fermo per qualche secondo, sopra i giubbotti di salvataggio, e poi ha sganciato l’ordigno – spiegano -. Subito dopo è divampato un incendio a bordo. Abbiamo preso gli estintori e siamo riusciti a domare le fiamme. Fortunatamente, tutti sono rimasti illesi”.

