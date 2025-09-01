Flotilla Italia a Israele, “andiamo avanti, missione legale”

agenzia

"In caso di arresti e sequestri governo intervenga"

ROMA, 01 SET – “Noi non ci fermiamo, andremo avanti. Non ci facciamo intimorire perché sappiamo di muoverci nella totale legalità”. A dirlo Maria Elena Delia, portavoce per l’Italia della Global Sumud Flotilla, in merito all’avvertimento del ministro della Sicurezza Nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir di arresti per gli attivisti e sequestri delle loro navi. “Mi auguro, nel caso in cui Israele metta in partica arresti con il carcere duro, che il nostro governo intervenga perché siamo cittadini italiani e navighiamo in acque internazionali – sottolinea – Quindi Israele non ha alcun diritto di arrestarci e sequestrare le nostre navi”.

