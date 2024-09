agenzia

Da spendere in tre anni per consolidare la crescita

NEW YORK, 25 SET – Il Fondo Monetario Internazionale approva un piano di aiuti da sette miliardi di dollari in tre anni per il Pakistan. Il programma punta ad aiutare gli sforzi del governo per rafforzare l’economia e “creare le condizioni per una crescita solida e inclusiva”.

