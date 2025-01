Fmi lima Pil dell’Italia 2025 a +0,7% e alza stima 2026 a +0,9%

agenzia

Tagliate le previsioni di crescita di Francia e Germania

WASHINGTON, 17 GEN – Il Fondo monetario internazionale lima al ribasso la crescita dell’Italia per il 2025, riducendola a +0,7%, ovvero 0,1 punti percentuali rispetto alle previsioni precedenti. Per il 2026 il Fmi alza invece la sua stima di 0,2 punti percentuali a +0,9%. Nelle sue nuove previsioni economiche, l’istituto di Washington rivede al ribasso le previsioni di crescita per il 2025 e il 2026 di Germania e Francia. La locomotiva tedesca è attesa crescere quest’anno dello 0,3% (-0,5 punti percentuali) e il prossimo dell’1,1% (-0,3 punti). Il Pil francese segnerà invece un +0,8% nel 2025 (-0,3 punti) e un +1,1% nel 2026 (-0,2).

