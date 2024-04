Fnomceo, ‘medicina precisione è futuro, con Aifa ampia collaborazione’

agenzia

Anelli, 'Ringraziamo il presidente Nisticò per aver voluto subito incontrarci'

Roma, 10 apr. (Adnkronos Salute) – “Ringraziamo il presidente dell’Aifa Robert Giovanni Nisticò per aver voluto subito incontrarci. Rinnoviamo la disponibilità della Federazione degli Ordini dei medici a collaborare, in quanto soggetti a cui è affidata la prescrizione dei farmaci, sedendoci ai diversi tavoli che vorrà istituire per dare slancio ai lavori dell’Agenzia, appena riformata. In particolare, mettiamo sin da ora a disposizione la nostra esperienza e i nostri strumenti formativi per un aggiornamento dei 482mila medici e odontoiatri italiani in tema di farmaci e terapie innovative. Soprattutto, siamo convinti che il futuro stia nella medicina di precisione e nelle terapie personalizzate e su questo siamo pronti a dare il nostro contributo ad ogni livello”. Lo afferma il presidente della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli pdontoiatri, Filippo Anelli al termine dell’incontro.

