Foggia: Rampelli, ‘Agostinacchio militante appassionato e coraggioso’

Roma, 26 giu. “La notizia della scomparsa dell’avvocato Agostinacchio, storico esponente della destra foggiana, ci addolora profondamente. Paolo prima ancora che avvocato e parlamentare era un militante appassionato e coraggioso”. Lo afferma il deputato di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli.

“Intensamente impegnato in politica -aggiunge- aveva scelto di militare nel Msi con il quale entrò alla Camera dei deputati dove fu eletto per diverse legislature aderendo poi ad Alleanza nazionale e animando sia il dibattito politico nazionale che quello cittadino. Sindaco e poi presidente della Provincia di Foggia ha lavorato per la sua città cambiandone il volto e l’anima. Di lui resteranno impresse nella nostra memoria i tanti aneddoti di una storia personale intensa e proficua, intrecciata a quella istituzionale e professionale. Un abbraccio alla sua famiglia, agli amici foggiani e pugliesi”.

