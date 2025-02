Foibe: Meloni, ‘a Basovizza oltraggiata intera nazione’**

agenzia

Roma, 8 feb. “La Foiba di Basovizza è un luogo sacro, un monumento nazionale, da onorare con il silenzio e con la preghiera. Oltraggiare Basovizza, per di più con scritte ripugnanti che richiamano a pagine drammatiche della nostra storia, non vuol dire solo calpestare la memoria dei martiri delle foibe ma significa oltraggiare la Nazione intera. Ciò che è accaduto è un atto di gravità inaudita, che non può restare impunito”. Lo afferma il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

