Foibe: Mollicone, ‘continuare sensibilizzazione’

agenzia

Roma, 8 feb. “Le vergognose scritte apparse nella notte alla foiba di Basovizza -a poche ore dal Giorno del Ricordo- ci ricordano che il riconoscimento della crudeltà di questo dramma ancora non è condiviso da tutti i cittadini italiani. Non possiamo accettarlo. Le foibe hanno rappresentato un pagina buia della nostra storia -per troppo tempo nascosta- in cui migliaia di uomini, donne e bambini sono stati perseguitati e uccisi in nome della follia comunista”. Lo afferma il deputato di Fratelli d’Italia e presidente della commissione Cultura della Camera, Federico Mollicone.