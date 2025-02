Foibe: Renzi, ‘coltivare memoria non giustificando atti vandalici’

agenzia

Roma, 8 feb. “La vandalizzazione della foiba di Bassovizza è un insulto alle vittime e alle loro famiglie. Ogni anno, in occasione della giornata del ricordo per le vittime delle foibe e dell’esodo giuliano dalmata, assistiamo a cori negazionisti di cattivi maestri e atti vandalici. Coltivare la memoria significa anche non lasciare spazio e giustificazione per certi gesti”. Lo scrive su X Matteo Renzi.

