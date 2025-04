Folla di fedeli a piazza San Pietro tra dolore e incredulità

agenzia

Vie limitrofe colme, 'forse il Papa si è stancato troppo'

ROMA, 21 APR – Dolore, incredulità ma anche tanta rassegnazione tra i fedeli che affollano piazza San Pietro per rendere omaggio a papa Francesco. Numerosi i fedeli che si accalcano davanti al colonnato di San Pietro e lungo vie limitrofe che portano alla basilica cercando di entrare. È già attivo un servizio d’ordine che disciplina gli ingressi. Fedeli, turisti semplici curiosi di molte lingue e tante razze fanno la fila ordinatamente. “Forse in questi giorni si è stancato troppo si è esposto troppo”, dicono alcuni. Con il passare delle ore si sta riempiendo di fedeli piazza San Pietro, alcuni erano già in piazza quando hanno appreso la notizia della morte del Pontefice, facevano la fila per entrare in basilica, altri stanno arrivando per dare in qualche modo un ultimo saluto al Pontefice o per semplice curiosità e voglia di esserci. “Siamo molto addolorati” dicono tutti italiani e stranieri.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA