Fondazione Crc, 56,6 milioni per i progetti nel 2025

agenzia

Approvato il bilancio. Gola: 'Mai dotazione erogativa così alta'

CUNEO, 14 APR – Con un totale degli investimenti a valore di mercato a 2,2 miliardi di euro, un patrimonio netto di oltre 1,4 miliardi di euro, un avanzo d’esercizio pari a 84,5 milioni di euro nel 2024, il consiglio generale di Fondazione Crc approva all’unanimità il bilancio per l’anno passato. Nell’avanzo di esercizio rientrano 56,6 milioni di euro destinati all’attività progettuale ed erogativa per il 2025 e 10 milioni di euro per il fondo di stabilizzazione delle erogazioni. Tra questi, 53 milioni resteranno a disposizione del territorio provinciale. “Una dotazione erogativa mai così alta, in crescita di oltre il 75% rispetto alle previsioni del piano pluriennale” sottolinea il presidente Mauro Gola. L’ulteriore incremento del fondo di stabilizzazione porta l’ammontare complessivo dell’accantonamento a 70 milioni: “Risorse che assicurano un’adeguata capacità erogativa anche per i prossimi anni” commenta ancora Gola. I ricavi superano quota 123 milioni di euro: i dividendi pagati dalla conferitaria Intesa Sanpaolo ammontano a 64 milioni di euro (con un incremento di oltre il 37%, rispetto ai dividendi incassati nel 2023). In base al rapporto annuale 2024, sono stati erogati 36,2 milioni di euro e 37,1 milioni deliberati sul territorio. Nel complesso sono stati promossi 16 progetti, 16 bandi tematici e 3 bandi di ascolto e attivazione del territorio. Durante la seduta, il consiglio generale ha nominato il nuovo collegio sindacale, che sarà in carica per il mandato quadriennale 2025-28: Nicola Filippi è presidente, Lorenzo Durando e Virginia Rigo i componenti.

