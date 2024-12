Fondazione Open: Renzi, ‘un Pm ha maciullato la mia famiglia, dopodomani va in pensione’

agenzia

Roma, 19 dic “C’è un Pm, che andrà in pensione dopodomani, che ha creato questo processo, ha preso il mio conto corrente poi finito sui quotidiani, mi ha indagato per più reati, ha arrestato mio padre e mia madre, poi assolti, ha tenuto a processo per 8 anni mia cognato, poi assolto, mandato a processo mia sorella, poi assolta. Non so se ci si rende conto, un unico Pm che ha maciullato la mia famiglia”. Lo ha detto Matteo Renzi a Tagadà su Fondazione Open.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA