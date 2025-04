Fondazione Pubblicità Progresso conferma Farinet presidente

agenzia

'Contribuire al progresso civile attraverso campagne creative'

MILANO, 16 APR – Andrea Farinet è stato rieletto presidente della Fondazione Pubblicità Progresso e guiderà l’ente per un nuovo mandato biennale. “Il Consiglio di Amministrazione, alla presenza dei soci promotori, ha espresso unanime fiducia nel presidente Farinet e soddisfazione per il suo operato di questi anni – informa la Fondazione – riconoscendo il valore della sua guida e l’impegno profuso nello sviluppo della comunicazione e dell’innovazione sociale in Italia. In questi anni Pubblicità Progresso ha saputo affrontare le nuove sfide della comunicazione sociale, in linea con la missione della Fondazione di contribuire al progresso civile attraverso campagne creative. Andrea Farinet, docente universitario e attivista sociale, è protagonista di numerose iniziative per la responsabilità sociale ed ambientale”. “È un onore poter rappresentare Pubblicità Progresso per i prossimi due anni nell’ambito del dibattito in corso nel nostro Paese,” ha dichiarato Farinet. “Ringrazio per la fiducia che mi è stata, ancora una volta, accordata. Per l’armonia e la massima collaborazione che hanno contraddistinto il lavoro con il Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Insieme ai nostri soci e al nostro team, continueremo a lavorare con passione per diffondere messaggi positivi che possano migliorare la società e promuovere valori di condivisione, appartenenza e solidarietà”.

