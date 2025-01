Fondi 8xmille, chiesto processo per fratello di Becciu e altri 8

agenzia

La Procura di Sassari li accusa di peculato e riciclaggio

SASSARI, 08 GEN – La Procura di Sassari ha chiesto oggi il rinvio a giudizio per nove imputati, tra cui Antonino Becciu, fratello del cardinale Angelo Becciu, e il vescovo di Ozieri, Corrado Melis, accusati di peculato e riciclaggio nella gestione di circa 2 milioni di euro dei fondi dell’8 per mille destinati alla diocesi. La richiesta è stata presentata dal pm Gianni Caria davanti al gup Sergio De Luca. L’udienza è stata aggiornata al 3 febbraio per le repliche degli avvocati della difesa, Ivano Iai e Antonello Patanè.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA