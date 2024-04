Fondi Ue: Cirielli, ‘De Luca continua a collezionare sconfitte’

agenzia

Roma, 12 apr. “La disposizione del Consiglio di Stato, che ha ribaltato la sospensiva del Tar Campania relativa alla nota vicenda dei fondi di coesione, è l’ennesima sconfitta del governatore campano che, ormai, sembra un pugile suonato, che politicamente arranca, ed è sempre più isolato”. Lo ha dichiarato Edmondo Cirielli, viceministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.

“La vicenda assume caratteri grotteschi, considerato che i giudizi dinanzi alla magistratura amministrativa hanno un costo che chiaramente ricade sui cittadini della Campania – ha aggiunto il viceministro -. Se avesse un minimo di dignità politica, De Luca non esiterebbe a dimettersi e a pagare di tasca propria le onerose spese legali, con tante scuse ai campani che vivono in una regione con la peggiore Sanità d’Italia e ultima praticamente in tutti gli indicatori sociali ed economici”, ha concluso Cirielli.

