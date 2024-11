Fontana di Trevi,domani si inaugura la passerella panoramica

agenzia

Nuove modalità di visita, lavori conclusi per il Giubileo

ROMA, 08 NOV – Una passerella panoramica sulla Fontana di Trevi, in questi giorni svuotata per i lavori di manutenzione, sarà inaugurata domani mattina dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Alla presentazione della nuova modalità di visita del monumento saranno presenti anche il neo-assessore alla Cultura Massimiliano Smeriglio, il sovrintendente capitolino Claudio Parisi Presicce. A illustrare l’intervento ci sarà anche Annamaria Cerioni della Sovrintendenza Capitolina, responsabile della manutenzione straordinaria della Fontana, che sarà conclusa per il dicembre del 2024, in tempo per il Giubileo. La passerella sarà la fase sperimentale del ‘numero chiuso’ per l’ingresso al ‘catino’ della Fontana di Trevi, che dovrebbe entrare a regime per la prossima primavera. Nelle intenzioni del Campidoglio si potrebbe introdurre un piccolo ticket. Il tradizionale lancio della monetina è assicurato da una vasca allestita a ridosso del catino.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA