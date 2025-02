Fonte, ‘Doge entrò per errore in sistema pagamenti Tesoro’

agenzia

'Collaboratore Elez si è infiltrato senza status governativo'

WASHINGTON, 12 FEB – Un collaboratore di Elon Musk nel Doge avrebbe ottenuto l’accesso al sistema di pagamento del Dipartimento del Tesoro per errore, scatenando un braccio di ferro con la magistratura, che ha bloccato l’accesso e suscitato le ire di Donald Trump: lo ha affermato all’Afp un funzionario del Tesoro, citando una dichiarazione giurata a un giudice federale. Il giovane collaboratore sarebbe Marko Elez, prima sospeso per commenti razzisti e poi riassunto dallo stesso Musk. Elez, che non ha status governativo, sarebbe stato ammesso per errore nel sistema di pagamento sicuro (Sps) con un programma di lettura e scrittura anziché di sola lettura.

