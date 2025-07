agenzia

'Si riprende in serata'

DOHA, 07 LUG – Una fonte palestinese ha detto all’Afp che non c’è “alcune svolta” nei negoziati, in corso a Doha tra israeliani e palestinesi, mediati dal Qatar e dall’Egitto. I negoziati dovrebbero riprendere in serata, aggiunge la fonte.

