Fonti ‘aumentata tutela ai vicepremier, inalterata a Meloni’

La decisione nel corso di una riunione in prefettura a Roma

ROMA, 18 SET – A quanto si apprende da fonti qualificate in una riunione in prefettura oggi a Roma è stato deciso di sensibilizzare l’attuazione o aumentare il livello dei servizi di tutela di alcune personalità istituzionali e politiche. In particolare è stato deciso di innalzare il livello di protezione dei vicepremier Salvini e Tajani ma non è stata aumentata la tutela della premier Meloni.

