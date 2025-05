Fonti, Eurogruppo chiederà a Giorgetti aggiornamento su Mes

agenzia

Riunione lunedì. 'Speriamo miglioramenti sostengano credibilità'

BRUXELLES, 08 MAG – Alla riunione dell’Eurogruppo si parlerà lunedì anche del Mes e della mancata ratifica del trattato rivisto da parte dell’Italia. Lo ha detto un alto funzionario europeo, spiegando che “non è successo molto da un po’” e “sarà un’occasione per il ministro Giorgetti di informare i colleghi sulla situazione”. “Non ho sentito nulla che indichi che ci siano stati movimenti significativi in ;;Italia” al riguardo, ha spiegato. Ma “c’è anche la speranza che la prospettiva su cui stiamo lavorando per migliorare e rafforzare il kit di strumenti del Mes contribuisca in un certo senso a sostenere e a far credere nell’istituzione in Italia”.

