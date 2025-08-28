Fonti mediche, a Gaza 50 morti dall’alba di oggi

agenzia

Almeno 19 uccisi cercando aiuti alimentari

ROMA, 28 AGO – Fonti negli ospedali di Gaza hanno riferito ai reporter di Al Jazeera nella Striscia di Gaza che almeno 50 palestinesi sono stati uccisi dagli attacchi israeliani dalle prime ore di questa mattina. Questo totale include almeno 19 persone colpite da colpi d’arma da fuoco mentre cercavano aiuti alimentari disperatamente necessari. L’ospedale Nasser nel sud di Gaza ha riferito che almeno due persone sono state uccise e diverse ferite in un attacco dell’esercito israeliano contro una tenda che ospitava sfollati nella parte occidentale di Khan Younis.

