Fonti mediche, ‘attacchi israeliani a Gaza, 7 morti’

agenzia

Nel sud e nel nord della Striscia

ROMA, 21 LUG – Fonti mediche nella Striscia di Gaza affermano che sette persone sono state uccise oggi in seguito agli attacchi dell’esercito israeliano, riporta Al Jazeera. Secondo fonti dell’ospedale Nasser di Khan Yunis, cinque membri della stessa famiglia sono morti quando la tenda in cui si trovavano nella zona di Al-Mawasi – nella Striscia di Gaza meridionale – è stata colpita. Un altro attacco israeliano ha ucciso altre due persone a Jabalia, nel nord della Striscia, secondo fonti del complesso ospedaliero di Al-Shifa. Al Jazeera riporta che le forze israeliane hanno anche sparato con droni contro i palestinesi rifugiati in una scuola a Deir al-Balah, nella Striscia di Gaza centrale. Per ora non sono state segnalate vittime.

