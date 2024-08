Fonti, ‘riordino concessioni balneari in un prossimo Cdm’

agenzia

Per stabilire un quadro giuridico certo per gli operatori

ROMA, 07 AGO – A valle delle interlocuzioni con la Commissione Europea, secondo quanto si apprende da fonti di governo, in una delle prossime riunioni del Consiglio dei Ministri verrà esaminato e approvato il provvedimento di riordino delle concessioni demaniali ad uso turistico-ricreativo, al fine di stabilire un quadro giuridico certo per gli operatori e per le amministrazioni locali.

