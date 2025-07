Fonti Ue, ‘i contro-dazi saranno sospesi dal 4 agosto’

agenzia

'Le contromisure restano pronte ma l'obiettivo è una nuova fase'

ROMA, 28 LUG – La Commissione europea attende che i decreti esecutivi degli Stati Uniti per l’introduzione del dazio del 15% vengano effettivamente adottati il primo agosto e, subito dopo, prevede la sospensione delle contromisure Ue a partire dal 4 agosto, evitando così l’attivazione fissata per il 7. Lo riferiscono fonti Ue all’indomani dell’accordo sui dazi raggiunto con gli Stati Uniti Le contromisure, già approvate dagli Stati membri, restano comunque pronte e potrebbero essere riattivate se necessario. Tuttavia, precisano le stesse fonti, “non è da questa ipotesi che si partirà per la nuova fase delle relazioni transatlantiche”.

