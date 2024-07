Fonti Ue, oggi possibile colloquio von der Leyen-Meloni

agenzia

Scambio telefonico in vista del voto dell'Europarlamento

BRUXELLES, 15 LUG – Un colloquio telefonico tra la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e la premier Giorgia Meloni potrebbe avvenire in giornata. Lo fanno sapere fonti europee, che ritengono normali i contatti tra le due leader in vista del voto dell’Europarlamento per il bis della tedesca alla guida dell’esecutivo Ue, in programma giovedì.

