Fonti Ue, Ponte Stretto può accedere al fondo competitività

agenzia

'Rientra nelle Ten-T, potrà essere sostenuto dal nuovo bilancio'

BRUXELLES, 17 LUG – “Il ponte sullo stretto di Messina, essendo un progetto interamente situato in Italia, non può essere finanziato attraverso il programma Connecting Europe Facility”, che nel prossimo bilancio Ue sarà riservato ai progetti transfrontalieri, “ma rientra nelle reti Ten-T, nella parte nazionale” e per questo potrà essere sostenuto attraverso altri strumenti, come “i fondi nazionali” previsti dai piani di partenariato tra l’Italia e Bruxelles “o il Fondo europeo per la competitività”. Lo ha spiegato una funzionaria della Commissione europea dopo la presentazione della proposta per il prossimo Quadro finanziario pluriennale 2028-2034.

