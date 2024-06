agenzia

Bruxelles pronta ad approvare le nozze salvo imprevisti

BORGO EGNAZIA, 13 GIU – La Commissione europea è pronta ad approvare l’operazione Ita-Lufthansa. Lo apprende l’ANSA da fonti europee vicine al dossier. Il via libera, salvo imprevisti dell’ultimo minuto, dovrebbe arrivare in via informale già nei prossimi giorni.

