Fonti Usa, colloqui incoraggianti con Iran, proseguiranno

'Nel prossimo futuro'

WASHINGTON, 11 MAG – Un alto funzionario statunitense ha descritto positivamente il quarto round di colloqui con l’Iran sul suo programma nucleare, affermando che un altro round si svolgerà a breve. I colloqui in Oman, guidati dall’inviato speciale Steve Witkoff, “sono stati di nuovo sia diretti che indiretti e sono durati oltre 3 ore”, ha dichiarato un alto funzionario dell’amministrazione, in condizione di anonimato. “È stato raggiunto un accordo per proseguire con i colloqui e continuare a lavorare sugli aspetti tecnici. Siamo incoraggiati dall’esito di oggi e attendiamo con ansia il nostro prossimo incontro, che si terrà nel prossimo futuro”.

