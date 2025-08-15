agenzia
Fonti Usa, tante opzioni sul tavolo, anche abbandono Trump
'Se dovesse pensare che Putin non è serio nelle sue intenzioni'
ROMA, 15 AGO – Riguardo al summit tra il presidente Usa e il leader del Cremlino “tutte le opzioni restano sul tavolo, compresa quella che Donald Trump abbandoni il vertice se dovesse pensare che Vladimir Putin non e’ serio sulla volonta’ di fare un accordo”: lo afferma un alto uffisla dell’amministrzione Usa citato dalla Cnn. La Casa Bianca comunque si dice “cautamente ottimista” sull’esito del confronto.
