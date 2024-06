Forbuso nuovo direttore marketing del Consorzio Parmigiano Reggiano

agenzia

REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Il Consorzio del Parmigiano Reggiano ha affidato al quarantenne Carmine Forbuso l’incarico di direttore marketing del Consorzio di tutela: Forbuso é alla guida del team dedicato alla gestione degli investimenti di marketing del Consorzio di tutela. Con oltre 14 anni di esperienza nella gestione di marchi di prestigio sia a livello locale che globale. Dopo aver ottenuto una laurea in Amministrazione Aziendale presso l’Universitá Federico II di Napoli, ha iniziato il suo viaggio nel marketing con una solida base accademica. Un programma di scambio all’Universitá di G÷teborg in Svezia e un Master in Management presso l’Universitá Bocconi di Milano nel marzo 2009 hanno rafforzato le sue competenze manageriali. Nel corso della sua carriera, Forbuso ha ricoperto ruoli chiave in alcune delle aziende piú prestigiose del settore. In Campari Group ha assunto il ruolo di Global Marketing Manager per Aperol, dopo avere maturato un’esperienza significativa come Global Senior Brand Manager per Grand Marnier e Cognac. Ha contribuito al successo degli ultimi anni del brand Aperol e del rituale dello Spritz, implementando strategie di posizionamento e identitá visiva del marchio, e supervisionando il lancio globale di campagne innovative. Ha accelerato la trasformazione digitale del marchio, sviluppando strategie sui social media, lanciando il sito web globale e implementando programmi CRM. La sua esperienza precedente include un periodo come Brand & Innovation Manager presso Biscuit Delacre del Ferrero Group a Bruxelles, dove é stato responsabile dell’innovazione nella categoria dei biscotti e delle strategie di lancio in nuovi mercati. In Ferrero ha ricoperto vari ruoli, tra cui Brand Manager per Praline e Nutella nel settore Travel Retail. Il suo percorso professionale é iniziato con un ruolo nello Shopper Marketing presso Procter & Gamble a Roma. Forbuso é stato scelto dal Cda del Consorzio per guidare la strategia di sviluppo del brand nei mercati internazionali e di sostegno della domanda in relazione agli obiettivi pluriennali di sviluppo dei mercati. “È per me un privilegio poter lavorare con un brand cosí iconico, ricco di storia e di valori da comunicare. Il Parmigiano Reggiano é un prodotto di rara eccellenza: il mio obiettivo sará quello di portarlo non solo sulle tavole ma nei cuori dei consumatori di tutto il mondo. E di valorizzare il lavoro della comunitá di persone che, con amore e sapienza, portano avanti questa tradizione millenaria che rappresenta una vera e propria icona del made in Italy”, ha commentato Carmine Forbuso. (ITALPRESS). – Foto: ufficio stampa Consorzio Parmigiano Reggiano – ads/com 08-Giu-24 09:24

