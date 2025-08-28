Formula 1, Norris-Piastri: testa a testa nel GP di Olanda Verstappen insegue Clark, Leclerc, trionfo a 12 su Sisal.it, contro il tabù

agenzia

Roma, 28 ago. – La pausa estiva è finita e il Circus della Formula 1 riprende il suo cammino da Zandvoort dove, nel weekend, è in programma il Gran Premio d’Olanda. Si riprende da dove ci eravamo fermati ovvero da duello in casa McLaren tra Oscar Piastri e Lando Norris. I due piloti di Woking stanno cannibalizzando la stagione, 11 vittorie complessive su 14 gare finora disputate, e sono reduci da quattro doppiette consecutive. Normale che, anche sul tracciato orange, Oscar e Lando partano favoritissimi: gli esperti Sisal, infatti, prevedono un testa a testa per tutto il fine settimana con Piastri e Norris appaiati in quota a 2,25. Se l’australiano comanda la classifica mondiale, l’inglese è in forma strepitosa, tre successi nelle ultime quattro gare, ed è il campione in carica del circuito.

Ma, se si parla di Olanda, non si può certo escludere il padrone di casa, in tre occasioni vincitore a Zandvoort e quattro volte campione del mondo: Max Verstappen. Il numero 1 della Red Bull, unico in stagione a vincere due gare oltre al binomio McLaren, va a caccia, davanti al suo pubblico, del poker. Super Max, vincente a 5,00, sogna di agganciare la leggenda Jim Clark, unico nella storia della Formula 1, a salire, in quattro occasioni, sul gradino più alto del podio nel Gran Premio d’Olanda.