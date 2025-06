agenzia

L'altro ieri la strage in una chiesa greco-ortodossa

(ANSA-AFP) – DAMASCO, 24 GIU – Una forte esplosione è stata udita a Damasco. Lo riporta Afp. Nella capitale siriana c’è stata l’altro ieri una strage in una chiesa greco-ortodossa, oggi rivendicata da un gruppo estremista non appartenente all’Isis ma formato da ex membri della coalizione militare ora al governo in Siria. (ANSA-AFP).

