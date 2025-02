Forte scossa nella zona dei Campi Flegrei

agenzia

Magnitudo 3.1, avvertita dalla popolazione a Napoli

NAPOLI, 05 FEB – Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1, ad una profondità di 2.7 chilometri a Napoli, è stata avvertita nella zona dei Campi Flegrei. Il sisma è stato registrato alle 8,52 preceduta da una di 2.6 alle 8.32. I due eventi più forti rientrano in uno sciame che è iniziato alle 8,11 con una prima scossa di 1.1 e seguita, finora, da numerose scosse. L’evento è stato avvertito sia nei comuni a ridosso della zona ma anche in diversi quartieri di Napoli, in particolare ai piani alti.

