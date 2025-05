Forti esplosioni e blackout a Jammu nel Kashmir

agenzia

India, in atto raid dal Pakistan dopo operazione antiterrorismo

JAMMU, 09 MAG – La città di Jammu è sprofondata nell’oscurità dopo che sono state udite delle esplosioni nella regione e sono scattate le sirene di allarme: lo hanno riferito le autorità indiane. Le esplosioni si verificano – affermano le autorità indiane – nel contesto dei bombardamenti in corso da parte del Pakistan, in seguito all’attacco dell’India ai nascondigli dei terroristi nel Paese all’inizio di questa settimana nell’ambito dell’Operazione Sindoor. “Da dove mi trovo si sentono ora rumori intermittenti di esplosioni, probabilmente di artiglieria pesante”, ha dichiarato il Primo Ministro Omar Abdullah in un post su X.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA