Forti esplosioni nel centro di Tel Aviv

Poco prima Israele aveva inviato un allarme aereo sui cellulari

TEL AVIV, 17 GIU – Forti esplosioni sono in corso nel centro di Tel Aviv, come sta constatando l’ANSA sul posto. Poco prima Israele aveva inviato un allarme aereo sui cellulari dei cittadini avvertendo la popolazione del lancio di missili dall’Iran. L’Esercito aveva reso noto che il sistema di difesa era stato attivato e le sirene erano scattate a Tel Aviv e in numerose altre aree del Paese.

