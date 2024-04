Forti piogge e crollo delle temperature, torna la neve

agenzia

Una tendenza che caratterizzerà tutta la seconda metà di aprile

ROMA, 16 APR – Freddo, pioggia e addirittura la neve. Non solo nei prossimi giorni ma la tendenza è annunciata per tutta la seconda metà di aprile. E’ quanto afferma Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, secondo il quale, con un’irruzione scandinava avremo un crollo delle temperature di 15°C nei valori massimi e localmente anche 17° in meno rispetto al caldo eccezionale del weekend. “L’aria polare – sottolinea – entrerà in Italia già dalle prossime ore. I primi effetti saranno osservabili sul Nord-Est con temporali e possibile grandine, mentre al Sud avremo ancora i resti di una depressione nordafricana con qualche pioggia sparsa”. Il calo delle temperature inizierà in serata e domani colpirà tutto il Paese. Il crollo sarà più marcato sulla fascia orientale, le massime scenderanno diffusamente sotto i 20°C. Non solo: la neve tornerà ad imbiancare le Alpi e gli Appennini, dalla Toscana al Molise, fino a 1000 metri di quota. In particolare mercoledì 17 aprile vedrà un peggioramento più diffuso al centro-sud con precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale: il nord rimarrà temporaneamente protetto dalla catena alpina, senza piogge significative ma già con un calo importante delle temperature. Giovedì 18 le precipitazione saranno nevose sugli Appennini oltre i 1000 metri. Rovesci e temporali interesseranno a macchia di leopardo tutto lo Stivale, lasciando serene e più asciutte solo le Isole Maggiori. Anche sulle Alpi la neve sarà diffusa oltre i 900-1100 metri. Venerdì sarà la fotocopia del giovedì. Nel dettaglio – Martedì 16. Al nord: peggiora sul Nordest con temporali forti e grandinate. Al centro: in prevalenza soleggiato. Al sud: rovesci su Sicilia, Calabria, Lucania e Puglia. – Mercoledì 17. Al nord: instabilità pomeridiana sul Triveneto. Al centro: temporali e piogge più probabili sui rilievi e sul versante adriatico. Al sud: tempo instabile con frequenti rovesci specie sulle peninsulari. – Giovedì 18. Al nord: piovoso su Emilia Romagna, Lombardia e Triveneto. Al centro: molto instabile con rovesci. Al sud: tempo instabile con temporali specie sulle peninsulari.

