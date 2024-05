agenzia

Oggi nell'Istituto città veneta la visita di Papa Francesco

ROMA, 18 MAG – Chico Forti sarà inizialmente portato in un carcere non lontano dall’aeroporto di Pratica di Mare dove è atterrato da poco. Poi nei prossimi giorni sarà detenuto nel carcere di Verona dove oggi è in corso una visita di Papa Francesco.

