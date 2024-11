Forti temporali e una tromba marina nel Palermitano

agenzia

Dirottato volo da Londra, capoluogo allagato

PALERMO, 10 NOV – Ancora violenti temporali a Palermo e in provincia. Nella zona dell’aeroporto Falcone Borsellino è stata filmata da diversi viaggiatori una tromba marina vicino alla costa. A causa del maltempo è stato dirottato a Catania il volo British Airways in arrivo da Londra Heathrow. Gli altri collegamenti sono stati regolari. Le forti piogge stanno colpendo il capoluogo siciliano e le borgate di Sferracavallo e Mondello, con allagamenti segnalati in viale Regione Siciliana, nella zona di via Ugo La Malfa. Diversi gli interventi di soccorso dei vigili del fuoco per alcuni automobilisti bloccati dentro le auto nelle strade sommerse dall’acqua.

