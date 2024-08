Forze speciali russe assaltano carcere, ‘liberati ostaggi’

agenzia

'Neutralizzati quattro rivoltosi'

MOSCA, 23 AGO – Reparti speciali della Guardia nazionale russa hanno preso d’assalto la colonia penale della regione di Volgograd dove era in corso una rivolta di detenuti che avevano preso in ostaggio alcune guardie carcerarie. I quattro rivoltosi sono stati “neutralizzati” e gli ostaggi tratti in salvo, ha affermato la stessa Guardia nazionale, citata dall’agenzia Ria Novosti.

