Fosse Ardeatine: Bonelli, ‘memoria e resistenza per non dimenticare orrore nazifascismo’

agenzia

Roma, 24 mar. “Oggi, nell’ottantunesimo anniversario dell’eccidio, rendiamo omaggio ai 335 martiri delle Fosse Ardeatine, brutalmente assassinati dalla ferocia nazifascista. Fu un massacro spietato, una delle ferite più profonde della nostra storia, un crimine che chiede ancora giustizia. 335 civili e militari italiani, prigionieri politici, ebrei, o detenuti comuni, trucidati , presi e giustiziati senza pietà, rappresentano il sacrificio di chi ha pagato con la vita la barbarie dell’occupazione nazista e della complicità fascista”. Così in una nota Angelo Bonelli, Co-Portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra.